"بـ5 ملايين دينار او قسط".. سيارات كهربائية عراقية قريبا في الشوارع

نيوز – محلي

أعلنت هيئة التصنيع الحربي، عن قرب اطلاق أول خط لإنتاج الكهربائيَّة مطلع العام المقبل بأسعارٍ تبدأ من (5) ملايين دينار.



وقال مدير العلاقات والإعلام في قصي علي في تصريح صحفي إنَّ "المشروع وصل حالياً إلى مراحل متقدِّمة، إذ تجاوزتْ نسبة إنجاز بناه التحتيَّة (90) بالمئة"، مضيفاً أنَّ "الخط الإنتاجيَّ لمشروع الكهربائيَّة سيبدأ العام المقبل وبمختلف الأنواع".

وأكّد أنَّ "الطاقة الإنتاجيَّة للمشروع ستكون بنحو (2000) سيارة شهرياً، أي (24) ألف سيارةٍ في السنة، وسيكون على مراحل، إذ ستتضمَّن المرحلة الأولى عمليَّة التجميع، في حين ستكون المرحلة الثانية هي توطين الصناعة بالكامل وبموديلاتٍ مختلفةٍ يصل عددها إلى (7) موديلات حسب ما يُطرح في السوق"، موضِّحاً أنَّ "محطات الشحن للسيارات الكهربائيَّة ستكون موزّعة بين محطات الوقود بالتنسيق مع الوزارات المختصَّة ليتسنّى للسائقين الوصول إليها وتجنّب توقف السيارة في حال انتهاء الشحن الكهربائي الخاص بالبطاريَّة الموجودة فيها".

وأشار إلى "وجود ضمانٍ شاملٍ لمدَّة سنةٍ لجميع التي ستبدأ أسعارها من (5) ملايين دينار فما فوق"، منوِّهاً بأنه "ستتوفر خدمة البيع بالتقسيط لمن يرغب بذلك".