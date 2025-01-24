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طقس العراق: حالة امطار متوسطة الشدة ماذا عن درجات الحرارة؟
محليات
2025-01-24 | 01:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,232 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطا للامطار متوسطة الشدة وتذبذبا في درجات
الحرارة
الأسبوع القادم.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائماً جزئياً ويتشكل الضباب صباحاً يزول تدريجيا ودرجات
الحرارة
تنخفض قليلا"، مبينة ان "طقس يوم الاحد المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين
الوسطى
والشمالية وغائم في المنطقة الجنوبية ودرجات
الحرارة
مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وأضافت ان "طقس البلاد يوم الاثنين المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الجنوبية والاقسام
الغربية
من المنطقة
الوسطى
ودرجات
الحرارة
مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
وتابعت ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد ودرجات
الحرارة
ترتفع قليلا".
وبين ان "درجات
الحرارة
العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستكون 21 مئوية في البصرة و20 في الواسط والنجف، و19 في بغداد وكربلاء وبابل وميسان وذي قار والمثنى، اما أربيل ستسجل 13 مئوية والسليمانية 12 مئوية ودهوك 11 مئوية".
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