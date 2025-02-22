ما هي أكثر 4 سيارات بيعت في العراق العام الماضي؟

نيوز- محلي

كشفت محلية، عن اكثر السيارات التي بيعت في العام الماضي 2024.

وبحسب الإحصائية فأن "عدد السيارات التي بيعت العام الماضي تجاوزت الـ100 الف سيارة".

ووفقا للاحصائية فأن "سيارات MG جاءت في المرتبة الرابعة تبعها في المرتبة الثالثة سيارات هيونداي وفي المرتبة الثانية سيارات اما المرتبة الأولى لسيارات بنوعها الهايلوكس".

اما عن مبيعات السيارات الكهربائية، حيث أظهرت الإحصائية ان "مبيعات السيارات الكهربائية في العام الماضي سجلت زيادة بنسبة 164 بالمئة وكانت الحصة الأكبر من بنسبة 90 بالمئة".