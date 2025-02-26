من بغداد.. حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

شهدت بغداد، اطلاق حملة وطنية تهدف الى توعية المرأة بمخاطر الابتزاز الإلكتروني لحماية النساء وتعزيز الوعي بهذا الخطر.

وقال رئيس "مركز نايا" ياسر إسماعيل، إن "التطور المستمر في التقنيات الإلكترونية اتاح مجالاً واسعاً لإساءة استخدامها من قِبَل بعض ضعاف النفوس، ما يؤدي الى ارتكاب أفعال وسلوكيات تهدد والوحدة الوطنية، وتعرّض النسيج المجتمعي للتمزق".

وأضاف أن "الحملة تهدف الى توعية بجريمة الابتزاز الإلكتروني، وتسليط الضوء على مخاطرها، لا سيما تأثيرها السلبي على النساء بشكل خاص، كما تسعى الى تعزيز ثقافة الاستخدام الأمن لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية ومنع اختراقها".

وأشار الى "الحاجة الملحّة لمواجهة هذه الظاهرة دفعتنا الى اقتراح برنامج يتضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف الى التوعية الابتزاز الإلكتروني وآليات الحد منه"، مشيرا الى أن "الحملة ستشمل ٨ محافظات من خلال حلقات توعية".

وتأتي الحملة برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ضمن المبادرة الوطنية لتنمية الشباب، وبالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب ودائرة المنظمات غير الحكومية بهدف حماية المرأة وتوعيتها بمخاطر الابتزاز الإلكتروني.