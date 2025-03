برنامج "ادرس في العراق".. اول طالبة دولية تحصل على شهادة عليا من جامعة عراقية

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "أجيزت الرسالة التي تقدمت بها الطالبة من المملكة الأردنية الهاشمية مروة المواجدة، بتخصص الكيمياء من كلية العلوم بجامعة والتي جاءت بعنوان: "The Rule of Thiosulfate Sulfurtransferase in Type 2 Diabetes"وأضافت انه "اشترك في لجنة المناقشة عدد من المختصين من كلية العلوم بجامعة وكلية العلوم الطبية المساندة في جامعة مؤتة الأردنية".وكانت نعيم العبودي قد أعلن قبول أكثر من ثلاثة آلاف طالب دولي في الجامعات العراقية في النسختين الأولى والثانية لبرنامج ادرس في ضمن الدراسات الأولية والعليا فيما تستعد وزارة والبحث العلمي لإطلاق النسخة الثالثة الخاصة بالعام الدراسي 2026/2025.