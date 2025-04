ما هي ابرز كذبات نيسان في العراق وعدد من الدول العربية؟

ويتميز هذا اليوم بالخدع والمقالب التي تُمارس بين الأصدقاء والعائلة، وأحيانًا بين الشركات ووسائل الإعلام.ورغم كونه مناسبة ترفيهية في نظر البعض، فإنه يثير أيضًا جدلًا أخلاقيًا ويواجه انتقادات في بعض المجتمعات.أصول كذبة نيسانالنظرية الفرنسيةويُعتقد أن أصل كذبة نيسان يعود إلى في السادس عشر، عندما قرر الملك شارل التاسع عام 1564 تغيير التقويم ليبدأ العام في الأول من يناير بدلًا من الأول من أبريل. ومع ذلك، استمر بعض الناس في الاحتفال برأس السنة في أبريل، مما جعلهم عرضة للسخرية والمقالب من الآخرين الذين أرسلوا إليهم هدايا زائفة ودعوات لحفلات غير حقيقية.الرومانية والهنديةوهناك نظرية أخرى تربط كذبة نيسان بمهرجانات رومانية قديمة مثل “هيلاريا” (Hilaria)، والتي كانت تُقام في نهاية مارس وتتضمن التنكر والسخرية من الآخرين.كما يُقال إن تقليدًا مشابهًا كان موجودًا في الهند خلال احتفالات “هولي”، حيث كان الناس يمارسون الخدع في بداية فصل الربيع.التفسيرات والإسبانيةفي إنجلترا، تعود بعض المراجع إلى الثامن عشر، حيث عُرف يوم الكذب باسم “يوم المغفلين” (All Fools’ Day). أما في إسبانيا، فهناك تقليد مشابه يُعرف بـ”يوم الأبرياء” (Día de los Santos Inocentes) ويُحتفل به في 28 ، ويُستخدم لممارسة المقالب.كذبة نيسان في الإعلام والثقافةأصبحت كذبة نيسان حدثًا عالميًا تشارك فيه وسائل الإعلام والشركات الكبرى، وأحيانًا تُعلن أخبار كاذبة بهدف المزاح. من بين أشهر المقالب الإعلامية:إذاعة BBC و”حصاد السباغيتي” (1957)نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا زائفًا يُظهر مزارعين في سويسرا يجنون محصول السباغيتي من الأشجار، مما جعل العديد من المشاهدين يتصلون للاستفسار عن كيفية زراعة السباغيتي في منازلهم.إعلان تغيير لون نهر شيكاغو إلى الأحمر (2001)أعلنت بعض الصحف أن سلطات شيكاغو قررت صبغ مياه نهر شيكاغو باللون الأحمر بدلًا من الأخضر في يوم القديس باتريك، مما أثار دهشة السكان قبل أن يُكشف عن المزحة.جوجل وإعلاناتها المبتكرةجوجل معروفة بتقديم خدع مبتكرة في الأول من أبريل، مثل إطلاق “جوجل نوز” (Google Nose) عام 2013، الذي زُعم أنه يتيح للمستخدمين البحث عن الروائح عبر الإنترنت.المواقف المختلفة تجاه كذبة نيسانويرى الكثيرون أن كذبة نيسان مناسبة للمرح والتسلية، حيث تعزز روح الدعابة والتفاعل الاجتماعي، خصوصًا في بيئات العمل والمدارس.الا ان هناك من يرفض كذبة نيسان بسبب إمكانية تحولها إلى مصدر للإساءة أو الإحراج، خاصة عندما تتعلق بأخبار خطيرة مثل الوفاة أو الكوارث.وبعض الأشخاص قد يجدون في المقالب تأثيرًا سلبيًا على نفسيتهم، خصوصًا إذا كانت تحمل طابعًا قاسيًا أو خداعًا يتسبب في القلق.وفي بعض المجتمعات، تُعتبر الكذبة في أي وقت أمرًا غير مقبول أخلاقيًا أو دينيًا، مما يجعل الاحتفال بهذا اليوم غير مرحب به.كذبة نيسان في العالم العربيفي العالم العربي، يتفاوت التعامل مع كذبة نيسان؛ ففي بعض الدول تنتشر المزحات البسيطة بين الأفراد، بينما تُنتقد في دول أخرى لاعتبارات دينية وثقافية. وقد حذرت بعض وسائل الإعلام العربية من انتشار الشائعات في هذا اليوم، لا سيما في ظل انتشار الأخبار المزيفة عبر الإنترنت.ففييُمارس تقليد “كذبة نيسان” بشكل غير رسمي، حيث يتبادل الأفراد المقالب والنكات في الأول من نيسان.وعلى الرغم من عدم وجود أكاذيب محددة ذات شهرة واسعة على المستوى الوطني، إلا أن بعض المزحات البارزة تم تداولها في السنوات الماضية: شائعات الوفاة والحوادثفي عام 2016، انتشرت بين الأصدقاء مقالب تتعلق بأخبار مفزعة، مثل الادعاء بوفاة أحد الأقارب أو وقوع حوادث خطيرة.هذه المزحات، رغم طرافتها للبعض، قد تسببت في قلق وإزعاج للآخرين.مقالب عاطفية بين الشبابتضمنت بعض المقالب قيام مجموعة من الأصدقاء بإيهام أحدهم بأن فتاة معجبة به ترغب في لقائه.ويتم ترتيب لقاء وهمي، وعندما يصل الشاب إلى المكان المحدد، يكتشف أنه كان ضحية لمزحة من أصدقائه.شائعات سياسيةفي الأول من نيسان 2013، تم تداول خبر على مواقع التواصل الاجتماعي حول اغتيال في على يد بعض مرافقيه.هذا الخبر، رغم كونه مزحة، أثار جدلاً واسعاً بين المواطنينوادناه ابرز كذبات في الأول من نيساننعي رفعت الأسد عم الرئيس السوري السابقانتشرت نعوة مزيفة أقرب إلى "الشماتة منها إلى النعوة المزيفة " تُفيد بوفاة رفعت الأسد في إحدى دول الكاريبي، مع تفاصيل غريبة مثل حرق جثمانه وإدراج آية قرآنية غير مألوفة في النعوة.كما نُسبت إليه رتبة "العقيد الركن" رغم أن آخر رتبة حصل عليها كانت "لواء".وبعد التحقق، تبيّن عدم وجود أي مصادر موثوقة تؤكد الخبر، مما عزز الشكوك بأنها مجرد "كذبة أبريل".وفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبقوتداول بعض النشطاء والمغردين أنباءً عن وفاة الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح الرئاسي السابق.إلا أن مصادر مقربة نفت الخبر بشكل قاطع، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة، وأن الادعاءات لا أساس لها من ، أن أنباء وفاته تكررت بين الفينة والأخرى في وسائل الأعلام وقد صادف أن انتشرت هذه المرة في الأول من أبريل.إلغاء فيلم "The Seven Dogs" بسبب حادث تصويروأثار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، ضجة كبيرة عندما أعلن عبر "فيسبوك" إلغاء تصوير فيلم "The Seven Dogs"، أحد أكبر المشاريع السينمائية العربية بميزانية 40 مليون دولار، بسبب حادث تعرض له المخرج وبعض أعضاء الفريق.إلا أنه كشف لاحقا أن الخبر كان "كذبة أبريل"، ونشر فيديو من كواليس الفيلم يؤكد استمرار العمل، متمنيا للجميع "كل سنة وأنتم طيبين".وتبقى كذبة نيسان تقليدًا متباين الآراء، فهي بالنسبة للبعض فرصة للضحك والمرح، لكنها بالنسبة للآخرين قد تكون مصدر إزعاج أو سوء فهم.وبينما يستمتع البعض بالمقالب البسيطة، يجب من الضروري ممارستها بحذر حتى لا تتحول إلى خداع مؤذٍ أو تضليل .