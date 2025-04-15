في بغداد.. جلسة حوارية للتوعية من الابتزاز الإلكتروني

​شهدت العاصمة ، جلسة حوارية للتوعية من الابتزاز الإلكتروني وذلك بالتعاون مع للشباب.

وقال في بيان، "برعاية رئيس ، وضمن فعاليات لتنمية الشباب، تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان "الابتزاز الإلكتروني: التحديات وسبل المواجهة، وذلك بالتعاون مع للشباب ودائرة المنظمات غير الحكومية".

وأضاف أن "الجلسة شهدت حضور 25 مشاركة من السيدات، إضافة إلى مجموعة من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من خريجي الجامعات والطلبة المهتمين بمواضيع الأمن الرقمي ومخاطر الإلكتروني".

وتضمنت محاور الجلسة بحسب البيان "تعريف الابتزاز الإلكتروني وأنواعه المنتشرة في والمنطقة، والجهات الأكثر عرضة للابتزاز وطرق استهداف الضحايا، ودور الأسرة والمجتمع في الوقاية من الظاهرة، ودور منصات التواصل الاجتماعي ومخاطر الاستخدام غير الآمن، فضلا عن استعراض فيلم توعوي يلقي الضوء على قصص واقعية لضحايا الابتزاز وأثره النفسي والاجتماعي".

وخرجت الجلسة الحوارية بتوصيات أبرزها، "ضرورة دمج التوعية الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وعدم الخوف من الوصمة المجتمعية من خلال رقم 911 الموحد، وتعزيز التنسيق بين منظمات والجهات الأمنية والقانونية".