انقسام سيارة الى شطرين بين كركوك واربيل (صور)

وقال المصدر لـ ، ان "حادث سير وقع على الطريق الرابط بين واربيل، أدى الى عجلة مدنية الى نصفية ووفاة شخصين".وأضاف انه "تم نقل الجثتين الى الطب العدلي، وفتح تحقيق بالحادث".