العجلتان سقطتا بالنهر.. حادث مروع بين "تريلة" وسيارة صغيرة في كربلاء (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "حادثاً مرورياً وقع بين عجلتين الأولى من نوع (تريلة) والثانية صالون صغيرة، مما أدى الى سقوطهما بنهر الابراهيمية شرق ".وتابع، أن "صاحب التريلة أردني الجنسية وأصيب بجروح بالغة في الرأس والرجلين، اما الاخر فقد تم انتشال جثته من النهر"، مشيرا الى انه "تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما نقلت جثة الأخر الى الطب العدلي".