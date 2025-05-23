بالفيديو.. مبنى الإقامة في دهوك يحترق

وقال مصدر مطلع لـ ، ان "حريقا اندلع في مبنى الإقامة ضمن سيطرة ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".واضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت المكان وتمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابساته".