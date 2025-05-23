بالفيديو.. طائرة سعودية تهبط في الطريق لنقل حاج عراقي مريض للمدينة المنورة

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطائرة سعودية هبطت في الطريق لنقل حاج عراقي مريض الى .

ووفقا للناشطين فأن "الحجاج العراقيين رصدوا طائرة سعودية هبطت من اجل نقل حاج عراقي مريض في الطريق".