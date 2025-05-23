حريق يلتهم مول للأجهزة الكهربائية في كربلاء (فيديو)

وقال المصدر لـ ، إن "حريقاً اندلع في مول للأجهزة الكهربائية مقابل وسط بمحافظة ".وأضاف، أن "الدفاع المدني توجهت بفرقتين لإخماد الحريق"، مشيرا الى انه "لا توجد خسائر بشريه فقط مادية لغاية الان".