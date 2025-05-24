الأنواء الجوية تبشر العراقيين

وقالت الهيئة في بيان تابعته ، ان " تحديثات خرائط الطقس تشير إلى تقلبات متوقعة بدرجات الحرارة ما بين انخفاض متوقع لأيام الاحد والاثنين والثلاثاء، ثم ارتفاع جديد اعتبارا من يوم الأربعاء".واضافت "لا توجد حرارة خمسينية حسب التوقعات"، لافتة الى ان "مدن وسط وشمال البلاد هي الاكثر تأثرا بالانخفاض الذي ربما يستمر لنهاية الاسبوع تبعا لتطورات المنظومة الضغطيةالمؤثرة".