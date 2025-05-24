وقال مراسل ، ان "عجلة كبيرة تحمل محصول الرقي تعرضت الى حادث انقلاب على الطريق الرابط بين وقضاء ".وأضاف ان "الحادث تسبب بالحاق اضرار بالعجلة وبمحصول الرقي"، مشيرا الى ان "الحادث لم يتسبب بوقوع اية خسائر بشرية".