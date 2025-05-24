بالفيديو.. شقيق أحد طلبة الكلية العسكرية المتوفين يطالب وزير الدفاع بإعدام المتورطين

– محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشقيق أحد طلبة الكلية العسكرية المتوفين يطالب بإعدام المتورطين.

ووفقا للناشطين ان "شقيق أحد طلبة الكلية العسكرية الذين توفوا تحت التعذيب طالب خلال حضوره لمجلس العزاء، بإعدام المتورطين في مقتل أخيه".