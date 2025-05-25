حرارة أربعينية وشمس بلا غيوم.. طقس العراق ليوم غد الاثنين



– محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس ليوم غد الاثنين، مشيرة الى أن المحافظات العراقية سجلت درجات فوق الأربعين مئوية.



أدناه جداول الطقس وفق هيئة الأنواء:

