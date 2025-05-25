ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة.. دعوات إلى تكثيف الجهود

مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة يؤكد من خلال إحصائيات موثقة لدى أن أكثر من 3585 شخصاً من ضحايا عصابات الإرهابي قد تم تحريرهم أو التواصل معهم، من بينهم 1211 امرأة، و339 رجلاً، و1074 طفلة، و961 طفلاً.في المقابل، يظل أكثر من 2500 مختطف إيزيدي في عداد المفقودين، مما يفرض على ضرورة تكثيف العمل والاهتمام بهذا الملف الإنساني الحساس، الذي يتطلب استمرار التعاون بين وأربيل والجهات الدولية المختصة، لإيجاد حلول سريعة تضمن الكشف عن مصير المختطفين وتأمين تحريرهم بأقرب وقت ممكن.مسؤول ملف إنقاذ المختطفين الإيزيديين، بوزاني، تحدث عن معاناة المكون الإيزيدي، إذ تعرض لجرائم بشعة ضدَّ الإنسانية منذ أكثر من عقد، وما زالت آثارها مستمرة. بوزاني شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الاتحادية في هذه القضية، معبراً عن أمله في زيادة الاهتمام والدعم، خصوصاً في جانب متابعة المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.أما على صعيد النازحين، فيسكن أكثر من 135 ألف نازح في مخيمات داخل إقليم ، فيما يوجد حوالي 189 ألف نازح موزعين في مناطق مختلفة داخل الإقليم، ليصل المجموع إلى نحو 325 ألف نازح يعانون ظروفاً معيشية صعبة للغاية، وفقاً لما أشار إليه بوزاني.وفي إطار إنجازات مكتب إنقاذ المختطفين، تم مؤخراً تحرير الشابين الإيزيديين ديار علي رفو، البالغ من العمر 22 عاماً، من قرية كوجو، وعثمان خيرو خديدا، البالغ من العمر 19 عاماً، من القرية الوردية، بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، حيث تم تحريرهما من داخل الأراضي السورية وتحديداً في السورية، بالتعاون مع قوات الديمقراطية (قسد)، وتسليمهما إلى ذويهما عبر معبر الحدودي.وأشار بوزاني إلى أن الشابين تم اختطافهما أثناء هجوم داعش على قضاء عام 2014، وتم اقتيادهما مع ذويهما إلى مناطق عدة ضمن سيطرة التنظيم في وسوريا. وأضاف أن الشابين تعرضا إلى ما يسمى بـ"الدورات "، حيث تم تجنيدهما قسراً للقتال واستغلال طفولتهما البريئة، وهو ما حجم المعاناة النفسية والجسدية التي عانى منها المختطفون منذ تلك الفترة وحتى تحريرهم.وأكد أن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يعبر عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الاتحادية والتنسيق الوثيق معها في معالجة ملف المختطفين والنازحين الإيزيديين. وفي الوقت ذاته، يطالب المكتب بتكثيف الدعم وتوفير المزيد من الاهتمام من جميع الجهات المعنية، سواء على الصعيد الحكومي أو الدولي، من أجل إنهاء معاناة المختطفين الذين ما زال عدد كبير منهم مجهول المصير.