ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة.. دعوات إلى تكثيف الجهود

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
في بغداد.. توقيف ضابط وجنود بعد محاولة اعتقال أشخاص و"ترويع عوائل"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة.. دعوات إلى تكثيف الجهود

محليات

2025-05-25 | 03:15
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة.. دعوات إلى تكثيف الجهود
المصدر:
الصباح
275 شوهد

السومرية نيوز – محليات

يواصل ملف المختطفين الإيزيديين إثارة اهتمام وتكاتف الجهات الرسمية والإنسانية، وسط تحديات جسيمة لم يتم تجاوزها بالكامل رغم النجاحات الملحوظة.

مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان يؤكد من خلال إحصائيات موثقة لدى الأمم المتحدة أن أكثر من 3585 شخصاً من ضحايا عصابات داعش الإرهابي قد تم تحريرهم أو التواصل معهم، من بينهم 1211 امرأة، و339 رجلاً، و1074 طفلة، و961 طفلاً.

في المقابل، يظل أكثر من 2500 مختطف إيزيدي في عداد المفقودين، مما يفرض على الحكومة الاتحادية ضرورة تكثيف العمل والاهتمام بهذا الملف الإنساني الحساس، الذي يتطلب استمرار التعاون بين بغداد وأربيل والجهات الدولية المختصة، لإيجاد حلول سريعة تضمن الكشف عن مصير المختطفين وتأمين تحريرهم بأقرب وقت ممكن.

مسؤول ملف إنقاذ المختطفين الإيزيديين، خيري بوزاني، تحدث عن معاناة المكون الإيزيدي، إذ تعرض لجرائم بشعة ضدَّ الإنسانية منذ أكثر من عقد، وما زالت آثارها مستمرة. بوزاني شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الاتحادية في هذه القضية، معبراً عن أمله في زيادة الاهتمام والدعم، خصوصاً في جانب متابعة المختطفين الذين لم يعرف مصيرهم بعد.

أما على صعيد النازحين، فيسكن أكثر من 135 ألف نازح في مخيمات داخل إقليم كردستان، فيما يوجد حوالي 189 ألف نازح موزعين في مناطق مختلفة داخل الإقليم، ليصل المجموع إلى نحو 325 ألف نازح يعانون ظروفاً معيشية صعبة للغاية، وفقاً لما أشار إليه بوزاني.

وفي إطار إنجازات مكتب إنقاذ المختطفين، تم مؤخراً تحرير الشابين الإيزيديين ديار علي رفو، البالغ من العمر 22 عاماً، من قرية كوجو، وعثمان خيرو خديدا، البالغ من العمر 19 عاماً، من القرية الوردية، بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات، حيث تم تحريرهما من داخل الأراضي السورية وتحديداً في البادية السورية، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتسليمهما إلى ذويهما عبر معبر ربيعة الحدودي.

وأشار بوزاني إلى أن الشابين تم اختطافهما أثناء هجوم داعش على قضاء سنجار عام 2014، وتم اقتيادهما مع ذويهما إلى مناطق عدة ضمن سيطرة التنظيم في العراق وسوريا. وأضاف أن الشابين تعرضا إلى ما يسمى بـ"الدورات الشرعية"، حيث تم تجنيدهما قسراً للقتال واستغلال طفولتهما البريئة، وهو ما يعكس حجم المعاناة النفسية والجسدية التي عانى منها المختطفون منذ تلك الفترة وحتى تحريرهم.

وأكد أن مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يعبر عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الاتحادية والتنسيق الوثيق معها في معالجة ملف المختطفين والنازحين الإيزيديين. وفي الوقت ذاته، يطالب المكتب بتكثيف الدعم وتوفير المزيد من الاهتمام من جميع الجهات المعنية، سواء على الصعيد الحكومي أو الدولي، من أجل إنهاء معاناة المختطفين الذين ما زال عدد كبير منهم مجهول المصير.
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

ملف المفقودين الإيزيديين يعود للواجهة

دعوات إلى تكثيف الجهود

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
Play
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
Play
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
Play
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
Play
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
Play
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
Play
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
Play
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Play
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
Play
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
Play
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
Play
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Play
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Play
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
Play
شارع المتنبي بغداد - الحلقة ٣٥ | الموسم 8
04:00 | 2025-05-25
عشرين
Play
عشرين
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
Play
التحالفات السنية تنتظر الدخان الأبيض! - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-24
رحال
Play
رحال
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
Play
خيول الجنوب وفلكلور البصرة - الحلقة ٥ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
Play
نشرة ٢٤ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
Play
24-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-24
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
Play
قمة بغداد الثانية تكسر تفرد المالكي - حلقة ٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-05-23
ماكينة
Play
ماكينة
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
Play
Renault Koleos مع زيد عبد السلام - الحلقة 7 | season 1
12:45 | 2025-05-23
الهوا الك
Play
الهوا الك
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
Play
مشاكل المواطنين بين التعيينات والرعاية.. هل من حلول؟ - الحلقة ٧ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-23
علناً
Play
علناً
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Play
تحالف السوداني الجديد - الحلقة ٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-22
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
Play
الشاعر الشعبي عباس الحمداني - الحلقة ٧ | الموسم 4
14:30 | 2025-05-22
اخترنا لك
بتعاون تركي.. أمانة بغداد تعتزم أنشاء "حديقة الزيتون" في متنزه الزوراء
07:47 | 2025-05-25
السومرية تنشر أسماء المقبولين في المنحة الدراسية السلوفاكية
06:09 | 2025-05-25
التعليم تعلن توفر منح دراسية ماليزية
05:13 | 2025-05-25
استرداد 384 مليون دينار عن جريمة اختلاس مالي في ميسان
04:39 | 2025-05-25
افتتاح نواد للروبوت والذكاء الاصطناعي في 3 محافظات عراقية قريباً
04:23 | 2025-05-25
هيئة الحج تعلن انتهاء التفويج البري بوصول آخر القوافل للديار المقدسة
03:36 | 2025-05-25

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.