العراق يودع الحالة المطرية ومحافظة تلامس نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً جزئياً في ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً ابتداء من الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد".وتابعت أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية "، لافتة الى ان "طقس يوم السبت القادم سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".