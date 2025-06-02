بالفيديو.. وفد المنتخب الكوري يصل الى البصرة لملاقاة منتخبنا الوطني

وقال مراسل ، ان "وفد المنتخب الكوري وصل اليوم الى ، استعدادا لملاقاة منتخبنا الوطني العراقي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال 2026 في وكندا والمكسيك.وسيخوض المنتخب الكوري تدريباته بدءا من يوم غد استعدادا للمباراة التي ستقام في الساعة التاسعة مساء من يوم الخميس المقبل على ملعب جذع النخلة.