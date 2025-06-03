المياه الآسنة تحاصر المنازل في تكريت.. ومواطنون يناشدون بالخلاص (فيديو)

وذكر مواطن خلال الفيديو، الذي حصلت عليه ، أن "مستنقع المياه الاسنة منذ أكثر من شهر وهو على وضعه وطالبنا العديد من الجهات لغرض الخلاص من هذه الحالة ولم يستجيب أحد"، مبينا أن "المعنين بهذا الملف هم مجاري بمحافظة ".وتابع، أن "المستنقع يحتوي على جراثيم ورائحة كريهة وتسبب بتجمع للحشرات التي تنقل العدوى الى أطفالهم، لان المياه تخرج من المجاري".وناشد المواطن، "مدير مجاري صلاح الدين وتكريت بإيجاد حل لهذه الازمة".