الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رجال الدفاع المدني أنقذوا ثلاثة عُمال كانوا تحت ركام منزل قديم ومتهالك قيد الهدم في منطقة الاستكشافات النفطية بالحبيبة شرقي ".وأضافت انه "تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والان صحتهم جيدة".