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الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)
محليات
السومرية نيوز – محليات
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025، إنقاذ 3 عمال من تحت ركام منزل قديم ومتهالك قيد الهدم في بغداد.
2025-06-06 | 05:34
2025-06-06T05:34:21+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
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الدفاع المدني ينقذ 3 عمال من تحت ركام منزل قيد الهدم في بغداد (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
2,354 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
مديرية الدفاع المدني
، اليوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025، إنقاذ 3 عمال من تحت ركام منزل قديم ومتهالك قيد الهدم في
بغداد
.
المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رجال الدفاع المدني أنقذوا ثلاثة عُمال كانوا تحت ركام منزل قديم ومتهالك قيد الهدم في منطقة الاستكشافات النفطية بالحبيبة شرقي
بغداد
".
وأضافت انه "تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والان صحتهم جيدة".
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