خلال الاسبوع الحالي.. الشتاء والصيف في يوم واحد بالعراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحوا على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة في من ، مع تصاعد للغبار في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".واضاف ان "طقس يوم الخميس سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مشيرا الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".