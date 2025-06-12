لهيب الصيف يشتد.. منخفض حار يُحاصر العراق لعدة أيام متتالية

وذكرت للأنواء الجوية في بيان ورد لـ" " أن "السحب ستتكاثر تدريجياً في ، مسببة طقساً غائماً جزئياً، مع فرص مهيأة لهطول زخات مطر رعدية على في أقصى "، مشيرة إلى أن "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً يتراوح بين 1-2 درجة مئوية مقارنة بيوم أمس، مع استمرار الأجواء في المنطقتين الوسطى والجنوبية تحديداً".وتابعت: "الرياح في الصباح متقلبة الاتجاه، خفيفة السرعة تتراوح بين 5-15 كم/ساعة، تميل إلى السكون أحياناً، ثم تتحول في الأقسام الشرقية من البلاد إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 10-20 كم/ساعة".وأضافت: "طقس يوم غد الجمعة سيكون صحواً عموماً، ويُتوقع أن يتحول بعد الظهر إلى غائم فوق الجبلية في المنطقة الشمالية"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأردفت: "أما طقس يوم السبت فسيكون صحواً في عموم البلاد، مع درجات حرارة مقاربة لما هي عليه في عموم ".