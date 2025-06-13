بالفيديو.. مسيرة إيرانية تعبر الأجواء العراقية باتجاه إسرائيل

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه طائرة مسيرة إيرانية وهي تعبر الأجواء العراقية باتجاه .

وذكر الناشطون ان "طائرة مسيرة إيراني تعبر الأجواء العراقية من فوق احد الحقول النفطية باتجاه ". ولم يتسنى للسومرية نيوز التأكد من صحة هذه المعلومات.