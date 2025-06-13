بالفيديو.. ماذا حصل في العراق خلال القصف الإسرائيلي على ايران؟

– محلي

بينما تشن هجوما مفاجئا بالصواريخ على العاصمة الإيرانية فجر اليوم، تمكن عدد من العراقيين من تصوير الصواريخ التي عبرت الأجواء العراقية باتجاه .

فيما سقط احد الصواريخ داخل الاراضي العراقية دون ان ينفجر.