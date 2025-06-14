حرارة مرتفعة جدا وثلاث محافظات تسجل نصف درجة الغليان غدا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "يوم غد الأحد سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (2-4)كم".وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً حاراً مع ظهور بعض الغيوم في ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في أماكن متعددة من البلاد، درجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار(1-3)كم".وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30)كم/س مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن من البلاد، درجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق البلاد، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (3-5)كم".ولفت إلى، أن "طقس الأربعاء القادم سيكون صحواً ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (20-30)كم/س تنشط نهاراً إلى (30-40)كم/س مسببة تصاعد الغبار في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار (1-2)كم".