تمديد اغلاق الاجواء العراقية حتى مساء الغد

وقال المصدر في حديث لـ ، "بعد تقييم الوضع تقرر تمديد اغلاق الاجواء العراقية لغاية الساعة السابعة من مساء يوم غد الاحد".

وكانت أعلنت، اليوم السبت، عن تمديد حظر الأجواء العراقية الى الساعة الرابعة عصرا.

وكانت " " شنت فجر الجمعة، هجوما جويا على استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية، من بينها منشأة "نطنز" ومقرات تابعة للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات، ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".