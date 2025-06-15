الثاني خلال 5 أيام.. اندلاع حريق بسوق هرج في الناصرية (فيديو)

وقال مراسل ، ان "حريقا كبيرا اندلع قرب سوق هرج التجاري في ، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية لغاية الان"، مبينا ان "السوق تعرض لحريق مماثل قبل 5 أيام".وأضاف المراسل، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لإخماد الحريق وتلافي توسعه وانتشاره".