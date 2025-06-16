شاهد بالفيديو.. عراقيون في جورجيا يناشدون الحكومة العراقية (ما هو ذنبنا)؟

وقال احد العالقين في مقطع فيديو ورد لـ ، "اننا في القنصلية العراقية بجورجيا وعددنا يبلغ 500 شخص، ونحن عالقون هنا لا توجد طائرة لاعادتنا لبلدنا وقد نفذت جميع المبالغ التي كانت بحوزتنا"، مناشدا " بالتدخل وإنقاذ النساء والأطفال الذين اصبحوا في الشوارع".وذكر "اننا في القنصلية لم نتلق أي رد وتم ابلاغنا ان ارسال طائرة من قبل الجانب العراقي امر مستبعد جدا"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة".وتساءل "ما هو ذنب النساء والأطفال الذين اصبحوا في الشارع؟".