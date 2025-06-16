شاهد بالفيديو.. عراقيون في جورجيا يناشدون الحكومة العراقية (ما هو ذنبنا)؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تطلب إخلاء قناتين إسرائيليتين بعد استهداف تلفزيونها
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-530028-638856806631256736.jpg
شاهد بالفيديو.. عراقيون في جورجيا يناشدون الحكومة العراقية (ما هو ذنبنا)؟
محليات
السومرية نيوز – محلي
ناشد عراقيون، اليوم الاثنين، الحكومة بالتدخل العاجل واعادتهم الى ارض الوطن.
2025-06-16 | 10:23
2025-06-16T10:23:26+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/iajevtheuimvvg8kkhhza?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d530028%26topic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=827070f7-e7c8-4997-bf54-17c05fda780d&InitAdsBeforePlayer=1
شاهد بالفيديو.. عراقيون في جورجيا يناشدون الحكومة العراقية (ما هو ذنبنا)؟
649 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
ناشد عراقيون، اليوم الاثنين، الحكومة بالتدخل العاجل واعادتهم الى ارض الوطن.
وقال احد العالقين في مقطع فيديو ورد لـ
السومرية نيوز
، "اننا في القنصلية العراقية بجورجيا وعددنا يبلغ 500 شخص، ونحن عالقون هنا لا توجد طائرة لاعادتنا لبلدنا وقد نفذت جميع المبالغ التي كانت بحوزتنا"، مناشدا "
الحكومة العراقية
بالتدخل وإنقاذ النساء والأطفال الذين اصبحوا في الشوارع".
وذكر "اننا في القنصلية لم نتلق أي رد وتم ابلاغنا ان ارسال طائرة من قبل الجانب العراقي امر مستبعد جدا"، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة".
وتساءل "ما هو ذنب النساء والأطفال الذين اصبحوا في الشارع؟".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شاهد بالفيديو.. التلفزيون الإيراني بعد القصف
11:39 | 2025-06-16
شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى في بيروت
10:16 | 2025-06-11
شاهد بالفيديو.. الشرطة الإيرانية تعتدي على عراقيين بمنفذ خسروي
04:29 | 2025-05-02
شاهد.. تزاحم على الحدود العراقية التركية
06:36 | 2025-06-14
جورجيا
عراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
أمن
30.69%
06:49 | 2025-06-15
سماع دوي انفجار ضمن منطقة الجادرية.. ومصدر يكشف التفاصيل
06:49 | 2025-06-15
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
24.95%
03:59 | 2025-06-15
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:59 | 2025-06-15
تحذير "اخلاء" إسرائيلي عاجل للايرانيين.. ما سبب "غرابته"؟
دوليات
22.29%
03:19 | 2025-06-15
تحذير "اخلاء" إسرائيلي عاجل للايرانيين.. ما سبب "غرابته"؟
03:19 | 2025-06-15
تنويه جديد من الخطوط الجوية العراقية
محليات
22.07%
09:45 | 2025-06-15
تنويه جديد من الخطوط الجوية العراقية
09:45 | 2025-06-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-15
العراق في دقيقة
15-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-15
العراق في دقيقة
15-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-15
Live Talk
تأثير الصدمة على الحياة - الحلقة ٥١ | 2025
10:30 | 2025-06-15
Live Talk
تأثير الصدمة على الحياة - الحلقة ٥١ | 2025
10:30 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - الحلقة ٥١ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-16
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
من الأخير
الحــ.رب من أجل الحــ.رب.. منطق اســ.رائيل يجر المنطقة للمواجهة - حلقة ١٦ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-15
العراق في دقيقة
15-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-15
العراق في دقيقة
15-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-15
Live Talk
تأثير الصدمة على الحياة - الحلقة ٥١ | 2025
10:30 | 2025-06-15
Live Talk
تأثير الصدمة على الحياة - الحلقة ٥١ | 2025
10:30 | 2025-06-15
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
محمد توفيق علاوي - الحلقة ١٤ (البارت 2) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
عشرين
العراق… ظلّ الحـ رب القادمة - الحلقة ١٤ (البارت 1) | الموسم 4
14:00 | 2025-06-14
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
حصاد السومرية
رحلة الكرة في عقدين - حلقة ١٠ | الموسم 2
15:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
ماكينة
جيب جراند شيروكي 2025 مع الموثرة حنان شهاب - الحلقة ١٠ | season 1
12:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
الهوا الك
عوائل شهـ.داء بلا رواتب! - الحلقة ١٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-06-13
اخترنا لك
نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر العدوان الصهيوني الغاشم على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية
12:15 | 2025-06-16
اغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد
12:12 | 2025-06-16
عطلة للعراقيين في هذا الموعد
11:55 | 2025-06-16
الفريق الحكومي المشكل بامر السوداني يباشر بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً
11:27 | 2025-06-16
العراق يوسع خطة الإجلاء الجوي عبر ممر البصرة
08:59 | 2025-06-16
السيد الصدر يصدر توجيهات بشأن الحجاج العراقيين والإيرانيين
06:54 | 2025-06-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.