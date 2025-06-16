الشيخ المسعودي يعقد اجتماعا لتسهيل دخول الحجاج ويتفقد حافلاتهم

عقد رئيس الشيخ ، الاثنين، اجتماعا لتسهيل دخول الحجاج الى .

وقالت الهيئة، إن "الشيخ يعقد اجتماعا في امارة لتسهيل امور دخول الحجاج".

وتفقد الشيخ المسعودي حافلات الحجاج عند الحدود العراقية .

وسبق أن باشر الفريق الحكومي المشكل بامر بتفويج الحجاج العراقيين والإيرانيين براً.

وكانت بعثة أعلنت قبل أيام، انها ستنتهي من تفويج جميع حجاج الجو العراقيين المتواجدين في مكة المكرمة الى البلاد، مؤكدة توفير حافلات عراقية حديثة ومكيفة لنقلهم من منفذ عرعر الحدودي الى محافظاتهم.