تشكيل غرفة عمليات واعتماد مطار البصرة كنقطة عودة للعالقين في الخارج (فيديو)

المطارات حسين في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها ، إن "الإدارة قررت تشكيل عمليات في برئاسة ".وأضاف الزبيدي، أن "الإدارة قررت أيضا اعتماد كنقطة انطلاق وعودة للعالقين في خارج البلد".