إخماد حريق داخل أحد المبازل في النجف (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في ، مساء السبت، عن إخماد حريق اندلع داخل أحد المبازل.

وقال اعلام الدفاع المدني لـ ، إن "الاهالي قاموا بحرق مبزل يحتوي على قصب وحشائش قريبة على الدور مما ادى الى حرق سيارة كانت متوقفة على حافة البزل في الكوفة".

وأضاف انه "تم اخماد الحريق بالكامل دون خسائر بشرية"، مشيرا الى أن "الحريق متعمد بفعل فاعل حسب تقرير الأدلة الجنائية".