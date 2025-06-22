شاهد بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة في أربيل

– محلي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الاحد، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة سقوط طائرة مسيرة في اليوم.

ووفقا للفيديو الذي ورد لـ ، فان الطائرة سقطت في منطقة عراء ما أدى الى تدميرها.