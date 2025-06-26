Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن بشأن الشرق الأوسط: أصبح أكثر قربا للسلام
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العتبة العلوية المقدسة تبدأ مراسيم تبديل الراية إيذانًا بحلول شهر محرم الحرام

محليات

2025-06-26 | 14:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العتبة العلوية المقدسة تبدأ مراسيم تبديل الراية إيذانًا بحلول شهر محرم الحرام
83 شوهد

انطلقت في النجف الأشرف، قبل قليل، مراسم تبديل راية مرقد الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) إلى اللون الأسود إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام.

وقبل قليل، أعلن مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر محرم الحرام.
ويعد تبديل الرايات من الطقوس السنوية عند دخول شهر محرم الحرام، حيث ينتشر السواد في المراقد المقدسة والشوارع والأزقة.
ويحيى ملايين العراقيين والعرب والأجانب سنوياً ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 67 هجرية.
وتحيى المراسم وسط استنفار خدمي شعبي وحكومي إلى جانب الاستنفار الأمني والإعلامي.
ادناه الصور: 
 
>> تابع قناة السومرية على  منصةX 

النجف الاشرف

محرم الحرام

تبديل الراية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Play
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
Play
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-26
Play
العراق في دقيقة 26-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-26
Live Talk
Play
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Play
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
من الأخير
Play
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
Play
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
Play
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
Play
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
Play
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
الأكثر مشاهدة
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
Play
الممثل القدير مجيد عبد الواحد - الحلقة ١١ | الموسم 4
15:30 | 2025-06-26
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
Play
د.ندى الجبوري، نائب سابق - الحلقة ١١ | season 1
15:00 | 2025-06-26
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨حزيران الى ٤ تموز ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-06-26
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-26
Play
العراق في دقيقة 26-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-26
Live Talk
Play
Live Talk
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
Play
رقص البي بوي وسيلة للتعبير والانتماء - الحلقة ٦٠ | 2025
10:30 | 2025-06-26
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
Play
سوق الرمادي الأنبار - الحلقة ٥٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-26
من الأخير
Play
من الأخير
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
Play
إيــ.ران في مرحلة التقييم.. هل عاد للأذرع قيمة؟ - حلقة ٢٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-25
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
Play
نشرة ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-25
استديو Noon
Play
استديو Noon
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
Play
اختلاف الناس 25-6-2025 | 2025
07:00 | 2025-06-25
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
Play
قصة وعبرة 25-6-2025 | 2025
02:30 | 2025-06-25
اخترنا لك
بالصور.. العتبة العسكرية المقدسة تشارك بمراسم تبديل راية الإمام الحسين (ع)
14:06 | 2025-06-26
بدء مراسم تبديل راية الكاظمين (ع) إيذاناً ببدء شهر محرم الحرام (صور)
13:36 | 2025-06-26
بدء مراسم تبديل الراية بكربلاء المقدسة إيذانا بدخول شهر محرم الحرام
12:58 | 2025-06-26
مكتب السيد السيستاني: غداً الجمعة أول أيام شهر محرم الحرام
12:32 | 2025-06-26
كانت هناك مؤامرة.. أمن الإقليم يوضح سبب اعتقال منظمي المظاهرات
11:08 | 2025-06-26
محافظة بغداد تدعو ضحايا الإرهاب لاستلام مستحقاتهم المالية (قوائم)
10:50 | 2025-06-26

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.