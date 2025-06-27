رغم إصلاحه.. كسر بأنبوب يقطع المياه عن الأهالي ويحول الشوارع لبحيرة بواسط

وقال مصدر محلي، إنه "شهدت منطقة الكفاءات في كسرا في أنبوب المياه أدى إلى انقطاع الخدمة عن الأهالي، الذين تواصلوا فوراً مع الشركة المنفذة للإصلاح، وقد استجابت الشركة بسرعة وقامت بإصلاح الكسر، إلا أن الأهالي فوجئوا لاحقا بعودة تسرب المياه من نفس المكان".وأضاف، أنه "بعد تكرار المشكلة، اضطر الاهالي لجلب فني خاص من أجل إصلاح الخلل مجدداً على حسابهم الشخصي، في خطوة تعكس استياءهم من عدم جودة الإصلاح الأولي وحرصهم على استعادة الخدمة بشكل سريع".