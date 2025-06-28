بالصور والفيديو.. أهالي مجمع ميسان يقررون بيع منازلهم بعد خداعهم

وقال عدد من أبناء المجمع لـ ، ان "الخدمات شبه معدومة في المجمع حيث لا يوجد ماء ولا كهرباء الا ما ندر"، مشيرين الى ان "طريقة بناء منازلهم فيها أخطاء دفعتهم الى إعادة تصليحها من جديد".واكدوا "عندما اعلن عن المجمع ابلغونا بتوفير مدارس ومراكز صحية ونظام حماية (سكيورتي) الا انه عندما سكنا في المجمع لم تكن هناك اية مدارس او مراكز صحية او سياج امني او او محطة مياه"، لافتين الى ان "المجمع بأكمله بحدود 300 منزل يعتمد على محولة طاقة كهربائية واحدة لا تكفي للتغطية".وذكروا ان "المياه تصلنا عبر سيارات مخصصة لنقل المياه (تناكر)"، موضحين "اننا طرقنا أبواب الاستثمار والنزاهة وغيرها ولا من مجيب".