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نائب محافظ الديوانية يرد بيان لنقابة الأطباء بشأن حادث سير
محليات
2025-06-29 | 14:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
223 شوهد
رد النائب الاول لمحافظ
الديوانية
، الأحد، على بيان لنقابة الأطباء فرع الديوانية بشأن حادث سير وقع في المحافظة.
وقال الشبلي في حديث لـ
السومرية نيوز
، "اسعفت مصابين الى
المستشفى التعليمي
في
الديوانية
واتصلت بمدير
الصحة
وللأسف لم اجد جاهزية من الكوادر الصحية والاسعافات لهذا الاتصال وهذا كل موثق"، مردفا بالقول "المفروض هذا يكون موقفا انسانيا لي".
وكانت
نقابة
الأطباء فرع الديوانية عبرت، اليوم الاحد، عن ادانتها لاستغلال جهات سياسية لحادث سير في المحافظة لمكاسب انتخابية.
وفي وقت سابق، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث سير ضخم في الديوانية أدى لاصابة حوالي 10 اشخاص في منطقة السدير، بينما يقوم احد نواب المحافظ بنقل المصابين بعجلته وهو يلوم تأخر وصول الإسعاف.
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