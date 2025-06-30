في البصرة.. مشروع ماء يضخ "السرطان" في الانابيب!

وقال رئيس الجمعية طبيخ، في بيان ورد للسومرية نيوز، في رسالة الى وزير البيئة، انه "تم رصد حالة تلوث خطيرة في مياه نهر ، التابعة لمحافظة ، من قبل جمعيتنا بصفتها منظمة غير حكومية (NGO) تُعنى بالشؤون البيئية".وأضاف انه "قد تبين من خلال المتابعة الميدانية أن مشروع الإسالة رقم (25) يقوم بضخ مياه ملوثة إلى المواطنين، حيث تحتوي هذه المياه على فضلات ناتجة عن المشروع الياباني المنفذ في المنطقة، وتشتمل هذه الفضلات على مواد كيميائية سامة وملوثات خطيرة".وأضاف أن "هذا التلوث البيئي أدى إلى انتشار أمراض سرطانية وجلدية بين سكان منطقة الهارثة، وبشكل خاص بين أهالي مناطق الأهوار، مما يمثل بيئية وصحية تهدد حياة المواطنين وبيئتهم الطبيعية".وطالب وزير البيئة بـ"الإيعاز إلى الجهات الرقابية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية للتحقيق في الموضوع، ووقف هذا التلوث الخطير، ومحاسبة الجهات المسؤولة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وبيئة المنطقة".