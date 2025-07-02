فاجعة في ديالى: 5 قتلى وجريح بحادث سير "مروع" على طريق السعدية - خانقين

وبحسب المصدر، وقع حادث اصطدام مروع بين سيارتين. السيارة الأولى كان يقودها مدرس لقي مصرعه على الفور في موقع الحادث. أما السيارة الثانية، فكان بداخلها عائلة مكونة من أربعة أفراد، توفي منهم الأب والأم وابنتهما. فيما نجا الابن الوحيد من هذه العائلة، حيث أصيب بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.تُعد حوادث السير على الطرق الخارجية في من أبرز أسباب الوفيات والإصابات، وغالباً ما تُعزى إلى السرعة المفرطة، وسوء حالة الطرق، وعدم الالتزام بقواعد المرور. وقد فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة ملابساته بدقة.