هل سيستمر ربيع تموز العراق الاسبوع الحالي؟

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ان "طقس يوم غد الاثنين صحوا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، مبينة ان "طقس الثلاثاء صحوا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".واضافت ان "طقس الاربعاء المقبل صحوا يتحول تدريجيا الى غائم جزئي مع تصاعد غبار خفيف في من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم يتحول الى غائم جزئي بعد الظهر ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".