هل انتهى ربيع تموز بالعراق؟.. محافظات تقترب من نصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان طقس الخميس المقبل سيكون صحوا حارا على العموم وغائما جزئيا في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا حارا على العموم كما تظهر بعض الغيوم ليكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في ".وذكرت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".