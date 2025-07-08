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هل انتهى ربيع تموز بالعراق؟.. محافظات تقترب من نصف درجة الغليان
محليات
2025-07-08 | 02:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
536 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الثلاثاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع تصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان طقس الخميس المقبل سيكون صحوا حارا على العموم وغائما جزئيا في
المنطقة الشمالية
ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا حارا على العموم كما تظهر بعض الغيوم ليكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في
المنطقة الجنوبية
".
وذكرت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا حارا مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية مع تصاعد للغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الأربعاء ستكون في
البصرة
وذي قار وميسان 47 وفي
بغداد
والسليمانية واربيل 41 اما في
دهوك
فستكون 40 مئوية".
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