تنويه هام للعراقيين: تجنبوا هذه الطرق

– محلي

تنشر نيوز، خارطة ازدحامات صباح اليوم الثلاثاء، حيث جاءت الازدحامات جيدة بعض الشيء في بعض المناطق، لكنها مكثفة ومتفرعة في مناطق أخرى.



مزدحم

سريع مزدحم

جسر الرستمية مزدحم

سريع الدورة مزدحم

محير الأمانة مزدحم

جسر الائمة مزدحم

جسر الصرافية مزدحم

جسر باب المعظم مزدحم

مزدحم

جسر الجمهورية مزدحم

جسر الطابقين مزدحم

جسر مزدحم

سريع مزدحم

شارع المشاتل باتجاه ساحة مزدحمة

تقاطع مزدحم

مزدحم

تقاطع معسكر مزدحم

تقاطع عقبة مزدحم

شارع مجمع المشن مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:مزدحمسريع مزدحمجسر الرستمية مزدحمسريع الدورة مزدحممحير الأمانة مزدحمجسر الائمة مزدحمجسر الصرافية مزدحمجسر باب المعظم مزدحممزدحمجسر الجمهورية مزدحمجسر الطابقين مزدحمجسر مزدحمسريع مزدحمشارع المشاتل باتجاه ساحة مزدحمةتقاطع مزدحممزدحمتقاطع معسكر مزدحمتقاطع عقبة مزدحمشارع مجمع المشن مزدحم