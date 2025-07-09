طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وفرص لهطول أمطار في هذه المناطق

وذكرت هيئة الأنواء الجوية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المنخفض الجوي الحراري السطحي سيستمر تأثيره، ليسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات ، لاسيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والسماء صافية يتخللها ظهور سحب متفرقة في ، مع فرص مهيأة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأجزاء الشمالية من "، مشيرة إلى أن "الطقس سيكون غائماً جزئياً في أقسام متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحوًا في ".وتابعت: إن "طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً في أقسام متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحوًا في المنطقة الجنوبية"، لافتة إلى أن "درجات الحرارة ستكون معتدلة في عموم البلاد، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى لتصل إلى (30) كم/ساعة، مسببة تصاعد الغبار".وأضافت أن "يوم الجمعة سيكون الطقس فيه صحواً مع بعض الغيوم، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30) كم/ساعة مسببة تصاعد الغبار"، مؤكدة أن "درجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".