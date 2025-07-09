تحذير هام للعراقيين.. ترقبوا الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "توقعات نماذج الطقس العددية المستلمة لدى ، تشير إلى موجة حارة تبدأ بالتأثير على عموم مناطق البلاد اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 12 تموز 2025، وتستمر لعدة أيام".وأضافت "من المتوقع أن تُسجل درجات الحرارة العظمى 50 درجة مئوية في العديد من مدن ، وقد تتجاوز ذلك بقليل في بعض الأماكن فيها"، موضحة انه "في المنطقتين الوسطى والشمالية، فتُسجَّل درجات حرارة دون ذلك بقليل، لكنها تبقى ضمن معدلات مرتفعة".وذكرت ان "هذا الارتفاع في الحرارة يتوافق مع طبيعة المُناخ الصيفي في البلاد، حيث تُعدّ ايام تموز من أكثر فترات السنة تطرفاً مناخياً، وغالباً ما تتسم هذه الفترة بـ سكون الرياح السطحية وتقلب اتجاهاتها، مما يساهم في تصعيد الكتل الهوائية من السطح بتأثير مزدوج لـ منخفض حراري سطحي مع مرتفع جوي في الطبقات العليا، فيسبب انحباس الهواء الساخن ضمن طبقة محددة قرب سطح الارض فيزداد الإحساس بالحرارة".وأكدت ان "هذا السلوك الجوي ليس خارجاً عن المألوف في مناخ في أيام تمثل أقسى مراحل الصيف حرارةً وجفافاً".