حرارة تصل الى 50 في هذه المحافظات.. الأنواء الجوية: أمطار شمالا وغليان جنوبا

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون صحواً، وغائماً جزئياً إلى غائم في والأقسام الشرقية من ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (6-8)كم وفي الغبار(4-6)كم".وأضافت أن "طقس بعد غد الإثنين سيكون صحواً وأحياناً غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (5-7)كم".وذكرت أن "طقس الثلاثاء القادم سيكون صحواً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فوق ، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقة الوسطى إلى (30)كم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي الغبار (5-7)كم"، لافتة الى ان "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".