تموز يكشر عن انيابه.. حرارة تصل وتتجاوز الـ50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم"، مبينا ان "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما يكون صحوا في ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية"، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".