اجواء شتوية شمالا وغليان جنوبا.. العراق يتجاوز الـ50 مئوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان ططقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائما جزئيا الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في وتصاعد غبار في اماكن متفرقة من البلاد ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس يوم الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم في الاقسام الشرقية من البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر في الاقسام الشرقية من المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأكدت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم مع تصاعد للغبار في بعض اماكن المنطقتين الوسطى والجنوبية ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".