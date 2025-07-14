العراق يقرر وضع "مواصفات إلزامية" لاستيراد السيارات

وأوضح رئيس للتقييس والسيطرة النوعية، ، في بيان ورد لـ ، أن "القرار يأتي استنادًا إلى توصيات (37 لسنة 2024)، وقرار القاضي بتعديل بند التأشير في المواصفة المعتمدة للمتطلبات الفنية للمركبات".وأشار إلى أن "التطبيق الإلزامي سيشمل جميع المركبات المستوردة اعتبارًا من موديلات 2025 صعودًا، مبينًا أن الجهاز سبق أن طلب تأجيل تنفيذ القرار لمنح المستوردين والمصنّعين الوقت الكافي للتكيّف مع الاشتراطات الفنية الجديدة".وأضاف الدليمي أن "الجهاز يعمل حاليًا بالتنسيق مع هيأة التقييس الخليجية، للاستفادة من خبراتها الفنية، وتطوير آليات تطبيق المواصفة بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا".وأكد أن "تطبيق المواصفة سيشمل جميع أنواع المركبات، باستثناء المركبات الكهربائية والهجينة التي ما تزال قيد إعداد مواصفات فنية خاصة بها"، لافتًا إلى أن "الهدف من هذه الخطوة لا يتمثل في خفض الأسعار – كون ذلك خارج اختصاص الجهاز – وإنما في تنظيم الاستيراد والحد من العشوائية، وحماية المستهلك من المركبات غير المطابقة للمواصفات".