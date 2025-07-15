حرارة الـ49 والـ50 تسيطران على المحافظات.. وبصيص امل في نهاية الأسبوع

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلا في "، مشيرة الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة في وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".وأضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى ومقاربة فيل المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".وأكدت ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الوسطى وتكون مقاربة في المنطقتين الجنوبية والشمالية".