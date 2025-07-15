مسلحون مجهولون يسيطرون على اراض زراعية في المدائن

مســ . لحون مجهولون يسيطرون على اراض زراعية في المدائن ومراسل #السومرية يتقصى الحقائق من موقع الحادث بعد حوار مباشر مع اصحاب الاراضي

اقتحم عددٌ من المسلحين المجهولين اراضيَ زراعية ً في منطقةِ المدائن جنوبَ فارضين سيطرتَهم عليها بقوةِ السلاح , مراسلُ وصل المنطقةَ للتقصي وكشفِ الحقائقِ حيث اجرى حوارا مباشرا مع اصحابِ الاراضي الذين اكدوا انهم تعرضوا للتهديدِ بغيةَ اجبارِهم على تركِ اراضيهم فيما ناشدوا الجهاتِ الامنيةَ والمعنيةَ باتخاذِ اجراءٍ عاجلٍ وفتحِ تحقيقٍ لكشفِ الجهاتِ المتورطةِ واعادةِ اراضيهم وفرضِ الحماية